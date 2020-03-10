Задержан еще один подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана, - потерпевший Луценко

Об этом написал в Facebook потерпевший по делу, бывший народный депутат Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что украинскими правоохранителями был задержан еще один человек, который подозревается в соучастии в похищении Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, нанесении телесных повреждений и убийстве Вербицкого. Его имя Мисливий Сергей Анатольевич", - написал Луценко.

По словам Луценко, роль подозреваемого была больше, чем "обычного титушки-пехотинца".

"Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года. Мисливий работал на постоянной основе в группе "спиртового короля" Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру", - написал пострадавший.

Луценко выразил уверенность, что если власть не будет препятствовать, то следствие по этому делу станет одним из самых успешных.

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Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.