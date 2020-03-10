Печерский райсуд избрал нардепу от "ЕС" Федыне меру пресечения в виде личных обязательств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Следственный судья принял решение удовлетворить ходатайство частично. Применить к Федыне Софии Романовне, народному депутату Украины, меру пресечения в виде личного обязательства", - сказала судья Кристина Константинова.

Также суд возложил на Федыну следующие обязанности: являться по требованию к следователю, прокурору, суда; информировать следователя, прокурора, суд об изменении места жительства, не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда.

В то же время суд отказался обязать Федыну сдать на хранение свои документы для выезда за границу, поскольку признал обоснованным утверждение о том, что это ограничит ее депутатские полномочия.

Срок действия постановления - до 12 апреля.

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

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