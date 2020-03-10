Следствие по делу МН17 проверит подлинность обнародованных СБУ записей разговоров наемников РФ

Об этом шла речь во время заседания суда в Нидерландах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Озвучивая позицию стороны обвинения, одна из судей отметила, что планируется провести дополнительную экспертизу аудиоразговоров наемников РФ, которые были обнародованы СБУ на YouTube-канале, поскольку было обнаружено, что записи редактировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман лично гарантировал главе "совета ДНР" Пургину прекращение огня в обмен на проход украинских спасателей, - Матиос о начале эвакуации тел жертв МН17

В связи с этим следствие планирует провести техническую экспертизу и установить подлинность записей, а также проверить контекст и достоверность разговоров, в том числе с помощью русскоязычного специалиста из одной из стран Балтии.

Вместе с тем судья отметила, что время дополнительного расследования должно быть ограниченным, чтобы не затягивать досудебное рассмотрение.

Сторона обвинения отметила, что в настоящее время расследование полностью финализировано, но если в дальнейшем появится дополнительная информация, которая может кардинально повлиять на ход дела, она будет включена в материалы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд по делу MH17: Свидетели заявили о страхе за свою жизнь (обновлено)

По словам судей, одна из главных задач суда - противодействовать дезинформационной кампании о причинах катастрофы. В частности указывалось, что следствие может отследить ее истоки.

В суде отмечалось, что с середины 2014 года в российском дискурсе была преобладающей версия, что МН17 сбил украинский истребитель. Однако расследование этого не подтвердило. Не были найдены никакие доказательства, которые могли бы подтвердить эту теорию, как и еще одну российскую версию о причастности украинских военных и украинского вооружения.

При этом судьи напомнили, что сами наемники РФ из так называемой "ДНР" спустя 15 минут после сбивания самолета хвастались об этом в соцсетях, а также распространяли информацию в российских СМИ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.