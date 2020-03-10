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10.03.20 15:54

Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов. ФОТО

Одному из лучших подразделений ВСУ в составе оперативного командования "Восток", которое прославило армию немалым числом видео с точными попаданиями по российским позициям, уже длительное время не везет с командующими и реализацией представлений к наградам.

Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вопиющее равнодушие к личному составу. Вопрос наград в армии - один из самых острых, потому что лучшие из лучших воюют ради чести.

Но изучения истории войны нет, внимания к военным профессионалам, которых в армии на самом деле единицы, тоже нет.

Есть по-прежнему две армии - одна в кабинетах занята административными вопросами, а другая воюет на передовой и осваивает навыки современного боя. И обе эти армии живут своей жизнью, и при этом кабинетная армия демонстрирует свое превосходство над настоящей окопной", - отметил журналист, опубликовав перечень представлений к наградам, которые остались не реализованы.

Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов 01

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