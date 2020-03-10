Одно из лучших подразделений ВСУ не получило ни одной госнаграды за 2018-19 гг. Вопиющее равнодушие к личному составу, - Бутусов. ФОТО

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вопиющее равнодушие к личному составу. Вопрос наград в армии - один из самых острых, потому что лучшие из лучших воюют ради чести.
Но изучения истории войны нет, внимания к военным профессионалам, которых в армии на самом деле единицы, тоже нет.
Есть по-прежнему две армии - одна в кабинетах занята административными вопросами, а другая воюет на передовой и осваивает навыки современного боя. И обе эти армии живут своей жизнью, и при этом кабинетная армия демонстрирует свое превосходство над настоящей окопной", - отметил журналист, опубликовав перечень представлений к наградам, которые остались не реализованы.