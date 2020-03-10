Ни один нормальный человек не пойдет сейчас на должность генпрокурора, - Шабунин о назначении нового главы ОГП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шабунин отметил: "Политолог Небоженко просит Зеленского назначить генпрокурором Портнова: "Лучшим кандидатом на должность нового генпрокурора мог бы стать Андрей Портнов ..."
Честно говоря, не думаю, что дойдет до такого трэша. По крайней мере сейчас.
А вот какой-нибудь Кизь заместителем зайдет точно. Ну чтобы Коломойскому было комфортно с новым генеральным работать.
Кто бы ни шел на эту должность, он должен быть готов:
а) подписывать мох и болото. Например, идиотическое подозрение Порошенко;
в) защищать Коломойского. Например, по делам Привата и Укрнафты.
За неготовность делать именно это Зеленский и снес Рябошапку.
Исходя из описанного выше, фамилия будущего генерального не имеет значения: ни один нормальный человек не пойдет на такие условия".