Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Об этом Сийярто заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он отметил, что Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены.

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Глава МИД назвал абсурдом изображение позиции Венгрии на глобальной арене как дружественной к России. По словам Сийярто, для Венгрии сообщество этнических венгров, которое в Украине насчитывает около 150 тыс. человек, гораздо важнее, чем любые геополитические соображения.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу работать с целью восстановления двусторонних отношений с Венгрией. Кулеба должен посетить Будапешт 26 марта.

"Мы готовы и мы внесем разумные предложения", - сказал Сийярто.

Он отметил, что с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной наиболее сложные.

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"Принимая во внимание то, что Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна не забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что в Украине венгерские студенты изучают украинский 7 часов в неделю, чего может быть достаточно для изучения языка, но недостаточно для разговорного уровня. Сийярто считает, что решение может заключаться в улучшении стандартов преподавания украинского языка, и Венгрия готова помочь профинансировать такие начинания.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.