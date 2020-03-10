Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.03.20 16:53

26-летний мужчина умер от осложнений гриппа на Днепропетровщине, он не был привит

В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У мужчины был вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

26-летний мужчина умер от осложнений гриппа на Днепропетровщине, он не был привит

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила заведующая вирусологической лабораторией областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елена Кузьменко.

По ее словам, от гриппа в больнице скончался 26-летний житель Верхнеднепровска.

Кузьменко отметила, что исследования областной вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава подтвердили у мужчины вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

Отмечается, что мужчина не был вакцинирован от гриппа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жителя Запорожской области диагностировали не коронавирус, а грипп

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100