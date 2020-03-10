Замминистра Терещенко уходит из Министерства по делам ветеранов. ДОКУМЕНТ

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На своей должности я пережил две "ротации", объединение двух не слишком объединяемых министерств и еще кучу всего. Сегодня настал час Х. Никогда не ставил собственные амбиции выше интересов государственных, но есть черта, которую я не пересеку при любых условиях", - написал он.
Терещенко подчеркнул, что не будет комментировать кадровые изменения в новом правительстве, однако оставляет за собой "право решать быть или не быть в команде нового министра".
Напоминаем, министром по делам ветеранов в правительстве Шмыгаля стал Сергей Бессараб.