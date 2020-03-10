Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.03.20 17:17

Окружной админсуд Киева "заминировали"

В Окружном административном суде города Киева состоялась эвакуация в связи с поступлением сообщения о минировании.

минирование

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщения о минировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся меры по немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Читайте также: Адвоката, задержанного по подозрению в 41 случае псевдоминирования судов в Сумах, арестовали с залогом 160 тыс. грн

Судья-спикер Окружного административного суда города Киева Богдан Санин в Facebook уточнил, что речь идет о помещении суда, расположенного по улице Петра Болбочана.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100