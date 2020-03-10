COVID-19: Ватикан закрыл для туристов Площадь и Базилику Святого Петра

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Площадь Святого Петра и Базилика буду закрыты для туристов до 3 апреля", - говорится в твите.

На данный момент Ватикан официально подтвердил один случай заражения коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса Италия ввела карантинные меры на территории всей страны.

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По последним данным сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса, жертвами коронавируса в мире стали 4026 людей. Из них 3024 смерти зафиксированы в Китае, 463 - в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.

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