В Харькове неизвестные сообщили о минировании ТЦ, роддомов, вокзалов и отделений скорой помощи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях всех торговых центров, гипермаркетов, в родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов поступило на электронную почту полиции", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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