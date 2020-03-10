49 украинцев на борту закрытого на карантин лайнера "Grand Princess" чувствуют себя нормально, - МИД

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент, четко установлено, что на судне находятся 49 граждан Украины, из них 47 – это члены экипажа судна и двое пассажиров. Консулу генерального консульства Украины в Сан-Франциско удалось установить контакт с нашими соотечественниками, выяснить, что состояние их здоровье удовлетворительное, жалоб на условия пребывания на судне нет", - сказал чиновник.

По словам Коваленко, власти США делают все необходимое для их комфортного пребывания на лайнере. Он также уточнил, что иностранные граждане, в том числе украинцы, будут находиться на судне до момента выезда на родину или в третьи страны.

Дипломат отметил, что пока что вопрос их эвакуации не обсуждается.

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"На данный момент этот вопрос именно с точки зрения эвакуации не поставлен, поскольку пока что процесс продолжается. Также с нашими соотечественниками, которые именно работают на судне, эти вопросы будут решаться в комплексе с работодателем, с условиями контракта, а также исходя из интересов наших сограждан", - пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что украинское консульство будет содействовать украинцам, если они захотят вернуться в Украину.

Напоминаем, круизный лайнер "Grand Princess" находится на рейде у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. Опасения появились после того, как из-за коронавируса скончался один из пассажиров, совершивший менее чем две недели назад круиз на этом судне. Американские службы здравоохранения намерены провести медицинскую проверку пассажиров и членов экипажа на борту судна, потому что установили, что некоторые люди могли контактировать с заразившимся человеком. В настоящий момент на борту "Grand Princess" находятся около 2,5 тыс. пассажиров.

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