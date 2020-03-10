Объем контрабанды на таможне составляет 50-60 млрд гривен в год, - Нефьодов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Предварительно, мы оцениваем объемы контрабанды от 50 до 60 миллиардов гривень, это именно потери для госбюджета, точнее сказать сложно, потому что мы рассчитываем их сектор за сектором", - сказал Нефьодов. Он также отметил, что в краткосрочной перспективе малореально сразу получить всю эту сумму в госбюджет.

"Потому что около половины из этой контрабанды - это концентрированная контрабанда, где работают большие контрабандные схемы... Эти схемы хоть и сложно, но можно побороть в перспективе, особенно при условии сотрудничества с правоохранительными органами", - добавил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фискальные органы - это не какая-то копилка", - Нефьодов о недопоступлениях от таможни

Глава Таможенной службы также подчеркнул, что 40% всего импорта в Украину составляют сырьевые товары, цены на которые регулируются биржевыми котировками. "Какими могут быть потери в сырье? По нашим оценкам, особенно после борьбы с нелегальными заправками - 1% от поступлений в госбюджет. Есть определенные категории товаров, где потери могут быть большие, в первую очередь, это одежда и обувь", - добавил чиновник.

В комментарии УНИАН Нефьодов отметил, что это пока предварительный годовой объем контрабанды, так как таможня еще не закончила расчеты.

Читайте также: Кадровые решения в отношении руководства таможни будут приняты после аудита, - Шмыгаль