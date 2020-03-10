Погибшего на Донбассе украинского воина Евгения Черных похоронят 11 марта на Херсонщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Черных, 1991 года рождения, солдат, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 8 марта в районе поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных им при попадании противотанковой управляемой ракеты в грузовик Вооруженных Сил Украины, еще трое военнослужащих получили ранения.

Евгений Черных родился 09.01.1991 года. Участвовал в АТО. После увольнения из Вооруженных Сил до конца 2019 работал в Новокаховском КП "Муниципальная охрана". В январе 2020 поступил на военную службу по контракту и во второй разг отправился на фронт.

У него остались родители.

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