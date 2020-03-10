На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Возгорание Mitsubishi Lancer произошло сегодня, 10 марта, около 3:45 в одном из спальных районов города. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

Указанное событие квалифицировали по ч.2 ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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По данным "Думской", машина принадлежала прокурору местной прокуратуры Артему Евглевскому. В своей декларации он оценил ее в 200 тыс. грн.