Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.03.20 19:25

На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. ФОТО

В Белгород-Днестровском (Одесская область) ночью в результате поджога сгорел легковой автомобиль. По данным местных СМИ он принадлежал прокурору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине прокурору сожгли автомобиль 01

"Возгорание Mitsubishi Lancer произошло сегодня, 10 марта, около 3:45 в одном из спальных районов города. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

Указанное событие квалифицировали по ч.2 ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

На Одесчине прокурору сожгли автомобиль 02

Также смотрите: В сети появились кадры поджога автомобиля журналистки Терещук. ВИДЕО

По данным "Думской", машина принадлежала прокурору местной прокуратуры Артему Евглевскому. В своей декларации он оценил ее в 200 тыс. грн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100