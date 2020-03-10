10 марта на Донбассе погиб украинский воин Андрей Ведешин, сержант 131-го разведывательного батальона. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Винницкой областной государственной администрации.
"Младший серджант Ведешин Андрей Александрович 1986 г.р. погиб сегодня у 09.30 утра в районе с. Пески Донецкой области при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются).
Военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года. Погибший проживал вместе с родителями в селе Кинашев Тульчинского района.
У героя остались мать, брат и дочь (2012 г. р.)
Предварительно похороны планируются 12 марта в родном селе Кинашев. Вечная память Герою! "- говорится в сообщении.