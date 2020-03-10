Декларация Богдана: 10 участков, 16 квартир, 7 машин, 12 миллионов - главой ОП у Зеленского был мультимиллионер

Как передает Цензор.НЕТ,декларация Богдана размещена на официальном сайте НАПК.



Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.



На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди Агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди Агриколь банке).



Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).



В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).



Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.



Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.



В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.



Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).



Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.



Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).



Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.



У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.



Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.





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