Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник, 9 марта, состоялось большое селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал секретарь СНБО.

Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.

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