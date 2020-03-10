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10.03.20 20:02

Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду будут приняты все необходимые решения по реагированию на ситуацию с дальнейшим распространением в мире коронавируса.

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Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник, 9 марта, состоялось большое селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал секретарь СНБО.

Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.

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