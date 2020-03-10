Месячная задержка зарплат и судебный долг более 10 млн евро: "Суспiльне" просит Кабмин принять бюджетную программу и выделить деньги

Об этом говорится в открытом письме в Кабинет министров Украины, обнародованном на сайте "Суспiльного", информирует Цензор.НЕТ.

"Существует только две причины такой ситуации, и правление Общественного вещателя убеждено, что обе проблемы могут быть решены при условии немедленного вмешательства Кабинета министров Украины", - отмечается в документе.

Самая первая из них - задержка выплаты зарплаты.

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"Более четырех тысяч работников Общественного вещателя не получили заработной платы в феврале и могут не получить ее и в марте, ведь до сих пор не утвержден паспорт соответствующей бюджетной программы и не внесены надлежащие изменения в постановление Кабинета министров Украины (от 25 января 2017 №30) о порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки ОАО "НОТУ". Поскольку сменился главный распорядитель бюджетных средств для телерадиокомпании (ранее это был Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, теперь же - Министерство культуры, молодежи и спорта Украины)", - сообщают в "Суспiльном".

Отмечается, что все документы были поданы еще в январе, а с изменением состава Кабмина процедура прошла повторно.

"Оставлять работников крупнейшего независимого медиа страны без всякой оплаты труда из-за затягивания документарных процедур - недопустимо в демократическом правовом государстве. Вынуждены констатировать, что длительные задержки с выплатами могут привести к увольнению наиболее профессиональных работников, среди которых основную часть составят журналисты", - говорится в заявлении.

Общественный вещатель обращается к новоизбранному Кабмину с просьбой поддержать необходимое решение на ближайшем заседании.

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"Вторым и самым большим вызовом для Общественного вещателя сегодня остается блокировка счетов телерадиокомпании. Еще с февраля Общественный вещатель не может осуществлять никаких расходов, ведь постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя, в рамках исполнительного производства по взысканию с "Суспiльного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс", - сообщают в "Суспiльном".

Отмечается, что сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году, еще до создания Общественного вещателя. Позже из бюджета прекратили выделять средства на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к долгу и судебному процессу.

"Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сейчас арест счетов уже остановил подготовку к трансляции в Украине Олимпиады-2020, делает невозможным надлежащее представление и участие в Евровидении-2020, также полностью остановил все новые проекты "Суспiльного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA:Перший.

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Работа телерадиокомпании, а это два национальных телеканала (UA:Перший и UA:КУЛЬТУРА), три национальные радиоканала (UA:Українське радіо, UA Радіо Промінь, UA:Радіо Культура), а также диджитал-платформы и теле- и радиоканалы в каждом уголке страны, требует ежедневных расходов: оплаты трансляции, командировок журналистов, оплаты работ и услуг подрядчиков, коммунальных платежей, обязательных сборов. С замороженными счетами работа "Суспiльного" вскоре совсем остановится", - констатируют в компании.

Кроме того, у телерадиокомпании есть ряд обязательств перед международными партнерами, выполнять которые нет возможности из-за блокирования счетов.

"Общественный вещатель обращается к Кабинету министров Украины с просьбой инициировать выделение из государственного бюджета отдельных средств для погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании (10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора), а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, которые телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Вышеупомянутые решения со стороны Кабинета министров Украины позволят разблокировать работу Общественного вещателя, обеспечить плановую подготовку страны к участию в международных событиях и их освещение в Украине, а также надлежащее исполнение обязательств перед контрагентами и международными партнерами", - констатируют в "Суспiльном".

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