В тюрьмах Италии находятся 158 украинских моряков, задержанных за перевозку мигрантов, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 10 марта, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос DW.

Согласно сообщению, в 2015-2018 годах на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинцев, 18 - освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

"Тенденцию к уменьшению задержанных в Италии в течение прошлого года в департаменте консульской службе МИД Украины объясняют "эффективностью информационной составляющей противодействия, работой МИД и правоохранительных органов Украины, неправительственных организаций". В МИД отметили, что существует необходимость в продолжении осуществления предупредительных мероприятий, в том числе через СМИ и общественные организации. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины", - говорится в сообщении.

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