Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина. Потому что потеря власти Путину даже теоретически не грозит, и он сделает все, чтобы довести до завершения свои главные политические проекты - раскол Украины и оккупацию Донбасса и Крыма.

Сегодня официально Владимир Путин по решению Госдумы получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации. Это, в принципе, и так ясно читалось - бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику - продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие необъявленные войны", - отмечает он.

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По мнению журналиста, такое решение российских властей - ответ на судебный процесс в Нидерландах по делу о сбитом "Боинге" МН-17, "который доказывает, что Путин фактически организатор одного из самых страшных терактов в истории авиации".

Это дело показывает, что Россия - государство-террорист. И вот Россия посылает сигнал - террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, какие бы решения не принимали суды и в какие бы сказки ни верили политики. Мол, да, террорист, но он сильный, и вы, слабаки, все равно должны договариваться. Владимир Зеленский надеется, что Путин захочет пойти на компромиссы по Донбассу и Крыму - но сегодня окончательно ясно, что Путин уходить и отступать не собирается", - подчеркивает Бутусов.

Он уверен, что единственный правильный вариант для Украины - оказывать сопротивление. "Договариваться можно будет только с той российской властью, которая придет после Путина. И эта новая власть должна хорошо понимать, что война против Украины - дорогостоящая и больная проблема, которую им обязательно придется решать по международным законам и возвращать краденое", - подытоживает журналист.

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Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин согласился на снятие ограничение на президентство при условии, что это поддержат граждане Российской Федерации и Конституционный суд РФ. После этого Госдума РФ поддержала внесение поправки в Конституцию про обнуление президентских сроков.

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