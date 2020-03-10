Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Белый дом подтвердил, что Трамп отклонил приглашение Кремля на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 9 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В прошлом году Трамп говорил, что благодарен за приглашение, однако не уверен, что сможет приехать, поскольку празднование состоится в разгар предвыборной кампании в США.

Ранее о том, что Трамп отклонил приглашение, сообщила пресс-служба Кремля. "По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что пока неясно, кто будет представлять США на предстоящих торжествах.

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Президент РФ Владимир Путин назвал "ошибкой" решение мировых лидеров не принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве.