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10.03.20 21:19

Футбольный товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины, запланированный на 31 марта, состоится без зрителей.

футбол,сборная

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20:45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе - футбольных матчей, приняло сегодня польское правительство.

В связи с этим деньги за уже приобретенные на матч билеты будут возвращены.

Ранее правительство Польши приняло решение об отмене всех массовых мероприятий для предотвращения коронавируса.

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