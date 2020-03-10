Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС

Об этом https://censor.net.ua/Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Так, по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
погибшими - 21 человек;
ранеными и травмированными - 31 человек;
уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.
Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".