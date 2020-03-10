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10.03.20 21:39

Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.

минобороны,оос

Об  этом https://censor.net.ua/Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
погибшими - 21 человек;

ранеными и травмированными - 31 человек;

уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".

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