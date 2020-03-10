Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Минкультуры на официальное письмо Львовского городского совета, который обнародовал на своей странице в Фейсбук заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

В письме Минкультуры, отмечается, что в условиях войны с Россией передача останков Николая Кузнецова может иметь негативные общественно-политические последствия.

"В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным", - говорится в ответе Министерства культуры.

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Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.

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Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.