Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.03.20 22:03

Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины считает нецелесообразным рассмотрение вопроса об эксгумации останков советского диверсанта Николая Кузнецова и передачу их в государство-агрессор Россию.

Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе Минкультуры на официальное письмо Львовского городского совета, который обнародовал на своей странице в Фейсбук заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

В письме Минкультуры,  отмечается, что в условиях войны с Россией передача останков Николая Кузнецова может иметь негативные общественно-политические последствия.

"В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным", - говорится в ответе Министерства культуры.

Также читайте: Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Минкульт считает нецелесообразной и преждевременной передачу России останков советского диверсанта Кузнецова 01

Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100