Шмыгаль обсудил по телефону с миссией МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.
"Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ. Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - говорится в сообщении.
Премьер-министр также заверил миссию МВФ, что правительство планирует проведение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития Украины.
Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.