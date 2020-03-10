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10.03.20 22:27

Шмыгаль обсудил по телефону с миссией МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит

Вечером 10 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украине).

Шмыгаль обсудил по телефону с миссией МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

"Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ. Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Премьер-министр также заверил миссию МВФ, что правительство планирует проведение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития Украины.

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Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

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