Обстрел автомобиля ВСУ 10 марта был совершен террористами из-за спин мирного населения, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

Такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачу подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по вражеским огневым точкам оккупантов. Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС