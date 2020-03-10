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10.03.20 22:42

В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав

Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в последние дни было исследовано 20 образцов, которые были взяты у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все образцы - отрицательные, у этих людей нет коронавируса.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сейчас в вирусологической лаборатории находится еще 4 образца, которые исследуются. Их результаты будут известны в ближайшее время.

С начала вспышки в мире COVID-19 в Центр общественного здоровья Украины поступило 40 сообщений о подозрении на это заболевание. 36 образцов уже исследованы, из них 35 негативные и 1 лабораторно подтвержденный случай.

"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, подтвержденный образец Украина направила в лабораторию в Лондоне на верификацию. Сегодня утром получили результаты, которые полностью подтверждают результаты нашей лаборатории. Это демонстрирует высокую квалификацию украинских специалистов. Поэтому с уверенностью можем сказать, что все, что было сделано в нашей лаборатории, соответствует европейским стандартам", - подчеркнул Ляшко.

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Замминистра отметил, что центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья сейчас справляется с тем количеством образцов, которые требуют исследований.

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