Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия online".

Как отмечается, Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. К публикации об этом решении было сообщено наших партнеров", - говорится в сообщении.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

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