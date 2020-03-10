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10.03.20 22:59

Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе с Украины, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса.

зурабишвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Грузия online".

Как отмечается, Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. К публикации об этом решении было сообщено наших партнеров", - говорится в сообщении.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

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Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

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