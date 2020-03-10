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10.03.20 23:29

Президент Швейцарии Зоммаруга впервые посетит Украину

Впервые за историю независимости Украины запланирован официальный визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги.

Президент Швейцарии Зоммаруга впервые посетит Украину

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю независимого государства Украина. Швейцария помогает много на востоке нашей страны. Это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, проживающим на линии столкновения, и помогает даже находящимся на временно оккупированных территориях", - отметил глава парламента

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Отметим, что в Швейцарии должность президента и вице-президента поочередно занимают члены Федерального совета, состоящего из семи министров. При этом ключевые проблемы решаются коллегиально. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает глав иностранных государств, посещающих с визитами Швейцарию.

Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Зоммаруга избрана президентом страны на 2020 год. Вице-президентом страны на 2020 год избран министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 9-10 марта находился в Швейцарии с официальным визитом.

Визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги запланирован на март 2020 года.

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