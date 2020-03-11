Первый случай COVID-19 подтвердили в Турции

Как сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахретина Коджу, мужчина недавно ездил в одну из европейских стран, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он не сообщил деталей об инфицированном, а также где именно был зафиксирован случай заражения.

Коджа добавил, что мужчину изолировали, а за здоровьем его семьи и ближайшего окружения будут следить.

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По словам главы турецкого Минздрава, состояние инфицированного пока удовлетворительное. В ведомстве не ожидают распространения вируса, поскольку его диагностировали на ранней стадии.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.

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