Первый случай COVID-19 подтвердили в Турции

Как сообщает Anadolu со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахретина Коджу, мужчина недавно ездил в одну из европейских стран, информирует Цензор.НЕТ.
При этом он не сообщил деталей об инфицированном, а также где именно был зафиксирован случай заражения.
Коджа добавил, что мужчину изолировали, а за здоровьем его семьи и ближайшего окружения будут следить.
По словам главы турецкого Минздрава, состояние инфицированного пока удовлетворительное. В ведомстве не ожидают распространения вируса, поскольку его диагностировали на ранней стадии.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
10 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что распространение коронавирусаиз Китая дает основания говорить об угрозе пандемии.