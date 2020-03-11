Восемь уголовных дел открыли в оккупированном Крыму за месяц из-за отказа служить в армии РФ, - правозащитники

Как уточняется в Facebook организации, шесть дел - в "Ленинском районном суде Севастополя", и по одному в "Советском районном суде" и "Феодосийском городском суде", информирует Цензор.НЕТ. По трем из них в "Ленинском районном суде Севастополя" были вынесены приговоры.

11 и 18 февраля приговор вынес "судья" Андрей Грачев, 12 февраля "судья" Анатолий Василенко. Всего на конец февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 85 из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.

Крымская правозащитная группа просит жителей Крыма присылать материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото и видео).

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Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

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