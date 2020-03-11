Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.03.20 02:06

В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз

Недовыполнение доходной части бюджета бывало и раньше, однако в январе этого года цифра составила 24%.

бюджет,госбюджет

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз в интервью UBR.ua подтвердила, что это ощутимое падение, пишет Цензор.НЕТ.

"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущих годах тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение по части недополучения доходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем, смотрим на возможности, - Шмыгаль о подготовке изменений в Госбюджет-2020

Напомним, Минфин в феврале сообщил, что доходы общего фонда государственного бюджета за январь составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн (24%) меньше росписи. "Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", - отметили тогда в ведомстве.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100