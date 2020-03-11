Трое украинских воинов погибли, еще 9 были ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, отмечена работа снайперской пары.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- три раза рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем;

- рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Павлополь - враг вел снайперский огонь;

- неподалеку от Широкино - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.

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Также девять обстрелов противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- два раза вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета;

- недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

- рядом с Луганским - из минометов калибра 82 мм - 9 мин, также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Мироновского - из 120-мм миномета - 2 мины;

- рядом Новолуганским и Зализным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Отмечается, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

"Также, вчера 10 марта, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.



