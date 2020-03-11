Украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

На связь мужчина не выходит с 28 февраля. Туда он поехал, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования отменили из-за коронавируса. На обратный рейс 6 марта спортсмен не сел.

Сейчас Посольство Украины в Японии тесно сотрудничает с местной полицией. Уже есть несколько версий. Одна из них – якобы мужчина отправился покорять гору Фудзи. Поисковые работы продолжаются.

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"Состоялся осмотр вещей нашего соотечественника, который дал основания полагать, что он мог пойти на восхождение на гору Фудзи. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, задействована техника, вертолеты, 8-9 марта проводили поисковую операцию", – заявил Максим Коваленко, начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД.

Он добавил: "Пока положительного результата поиски не дали, но операция будет продолжена".