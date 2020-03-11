COVID-19: в штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону с радиусом в одну милю

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой "зоне сдерживания" радиусом одна миля.

Куомо отметил, что округ Уэстчестер работает над тем, чтобы остановить распространение вируса.

"Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель - это особая проблема, цифры продолжают расти", - сказал он в ходе пресс-конференции.

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Губернатор уточнил, что в карантинной зоне будет развернута Национальная Гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и продезинфицировать общественные места.

По данным Куомо, на данный момент 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.