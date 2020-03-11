Разумков о назначении нового генпрокурора: ВР может собраться на внеочередное заседание

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно даты назначения генпрокурора.

"Верховная Рада сможет это сделать, как только президент предложит эту кандидатуру. Даже если мы будем еще находиться в вопросе рассмотрения земли (речь идет о рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли. - Ред.), есть возможность созвать внеочередное заседание, так же как это было сделано на прошлой неделе" - сказал Разумков.

При этом он отказался называть возможные кандидатуры на эту должность, напомнив, что это прерогатива президента Украины.

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Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.