Сотрудничество сервисных центров МВД с автошколами переводится в электронный формат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

"Обращаясь в сервисный центр МВД для сдачи теоретических и практических экзаменов, гражданину не нужно предоставлять бумажное свидетельство об окончании автошколы. Отныне введен электронный обмен информацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно приказу МВД №1110 от 21 февраля 2019 года "О внесении изменений в приказ МВД Украины от 7 декабря 2009 года №515", внедрена новая редакция инструкции об организации и осуществления мониторинга за подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации водителей транспортных средств.

Инструкцией введен ряд норм, направленных на создание комфортных условий взаимодействия между автошколами и сервисными центрами МВД.

Отменена процедура получения в сервисных центрах бумажных бланков свидетельств об окончании заведения.

Документы о профессионально-техническом образовании гособразца признаны такими, что подтверждают прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Открытие низших категорий осуществляется на основании свидетельства, внесенного заведением в электронном виде в ЕГР МВД.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что выпускники, которые закончили учебу по профессии водителя в заведениях профессионально-технического образования и получили диплом, допускаются к сдаче экзаменов в сервисном центре МВД.

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