У замминистра здравоохранения Великобритании Доррис обнаружили коронавирус

Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

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"Минздрав Англии начал детальный поиск контактов (людей, с кем она контактировала. – Ред.) и департамент, и мой парламентский офис внимательно придерживаются его советов", – цитирует Доррис УНИАН.

В то же время член правительства волнуется за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает, пишет ВВС.

По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавирусом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.