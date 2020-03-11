Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничением интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – сказано в сообщении.

В компании также пообещали дополнительно сообщить о дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте", – отмечается в сообщении.

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В свою очередь вторая крупнейшая украинская авиакомпания SkyUp также анонсировала изменения в полетной программе.

"Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", – отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, об отмене рейсов сообщили и в компании Wizz Air. По данным журналистов агентства Reuters, авиакомпания с 10 марта по 3 апреля отменяет рейсы в несколько итальянских аэропортов, а в израильские города Тель-Авив и Эйлат Wizz Air не будет летать с 12 по 23 марта.

О прекращении полетов также заявили в Ryanair.

"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из / в Италию будут приостановлены!

Италия будет закрытой для туризма! С 24:00 11 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы. С 24:00 13 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале компании.

Вместе с тем в компании сообщили, что все пострадавшие пассажиры в ближайшее время получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

"У пассажиров есть несколько вариантов:

• полный возврат средств;

• бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;

• кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев", - сообщили в компании.

Как сообщалось, накануне власти Италии расширили на всю страну ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса. В свою очередь Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы.



