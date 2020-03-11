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11.03.20 09:30

На рассмотрение оставшихся правок к законопроекту о рынке земли нужно еще 3-4 дня, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает, что рассмотрение последних 700 поправок к законопроекту о рынке земли может растянуться на 3-4 сессионных дня.

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Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние поправки были от ОПЗЖ, и они действительно интенсифицировались, но из оставшихся 700 от ОПЗЖ - только 200. То есть правок 500 не выйдет турбо. Это может на дней три растянуться точно или на четыре", - пояснил Корниенко в ответ на вопрос, может ли парламент 17-20 марта завершить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли и принять его в целом.

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Он не исключает, что при завершении рассмотрения поправок возможны блокирования трибуны ВР.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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