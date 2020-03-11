США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ТАСС".

"Они (США. - Ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", - отметил он.

По словам Путина, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.

Также он подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении транзита.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов