Думаю, мы услышим в суде фамилию Путина, - адвокат потерпевших по делу MH17 Скиннер

Пострадавшие требуют 330 млн долларов компенсации от России. Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Самое интересное в первый день заседаний (по делу МН17. - Ред.) было услышать, через какие преграды им (прокурорам. - Ред.) пришлось пройти, чтобы вручить обвиняемым повестки в суд. И о том, насколько Россия пыталась усложнить это все - ставила преграды, тормозила. Думаю, и сам процесс займет немало времени", - отметил адвокат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", - акцентировал Скиннер.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Также читайте: Дело MH17: Россия сообщила только одному подозреваемому о начале судебного процесса

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. На первое не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.