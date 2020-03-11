Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк

"Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского", — заявил он в ответ на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Экс-премьер и глава политсовета партии Народный фронт отметил, что премьер-министром может быть только лицо, или назначенное командой президента Зеленского, или персонально президентом, или лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия Слуга народа имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хотя он и не политическая фигура.

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Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.

"Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру должен возглавлять не политик. … И в этот раз так же — ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь", — заявил он, отметив, что, когда он возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.