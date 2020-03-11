Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио его зама Володина, - указы

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующим указом №75/2020 Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА.
"Уволить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.
Другим указом №76/2020 Зеленский назначил Василия Володина временно исполнящим обязанности главы Киевской ОГА. До этого Володина занимал должность замглавы Киевской областной государственной администрации.
Чернышов был уволен в связи с его назначением министром развития громад и территорий.
Напомним, Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА 28 октября 2019 года.