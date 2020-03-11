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11.03.20 10:07

Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио его зама Володина, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы ОГА.

Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио его зама Володина, - указы

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующим указом №75/2020 Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА.

"Уволить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Другим указом №76/2020 Зеленский назначил Василия Володина временно исполнящим обязанности главы Киевской ОГА. До этого Володина занимал должность замглавы Киевской областной государственной администрации.

Чернышов был уволен в связи с его назначением министром развития громад и территорий.

Напомним, Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА 28 октября 2019 года.

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