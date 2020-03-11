Наемники РФ обстреляли школу в Марьинке: детей эвакуировали в бомбоубежище, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Представители вооруженных формирований РФ, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка.

Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам.

"К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет", - говорится в сообщении.

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"Командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны оккупантов, однако подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей", - добавили в штабе ОС.