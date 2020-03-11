Власть, прикрываясь коронавирусом, может запретить массовые акции и принять антиукраинские законы, - нардеп от "ЕС" Княжицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"План власти следующий: воспользоваться мерами безопасности от распространения коронавируса, запретить массовые мероприятия, в это время принять спекулятивный, антиукраинский закон о земле, отменить закон об украинском языке и, возможно принять закон об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе. И главное - нечем отрицать необходимость мер против распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

По его словам, мы уже должны думать о современных формах борьбы для защиты демократии и государственности.

"Мы должны требовать от власти в таком случае переноса рассмотрения вопросов, которые являются резонансными в обществе. Потому что люди все равно выйдут. В масках. Балаклавы называются", - подчеркнул Княжицкий.

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