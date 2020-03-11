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11.03.20 10:49

Восстановленный после люстрации прокурор Киева Юлдашев пройдет аттестацию, - Чумак

Восстановленный судом после люстрации в должности прокурора Киева Сергей Юлдашев должен пройти аттестацию.

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Об этом заявил и.о. генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Юлдашев идет на аттестацию. Аттестационная комиссия даст полную оценку Юлдашеву", - рассказал Чумак.

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Также Чумак подчеркнул, что Юлдашев - не первый, а уже шестой прокурор, который восстановился в прокуратуре после люстрации.

В 2015-м Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как известно, Юлдашев работал одним из руководителей прокуроры Луганской области во времена Януковича. В марте 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело против Юлдашева по обвинению во взяточничестве. Юлдашев тогда назвал уголовное производство против него личной местью замгенпрокурора Баганца.

В феврале 2020 года Юлдашева восстановили в должности с выплатой компенсации. В марте Юлдашев приступил к работе.

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