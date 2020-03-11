После обысков оккупанты задержали 5 крымских татар, - правозащитница Зудиева

Крымская правозащитница Лутфие Зудиева сообщила Крым.Реалии, что во вторник, 11 марта, в домах крымских татар начался ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. На данный момент, семь обысков завершились. По факту обысков задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса России (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

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"Всем уже задержанным вменяются 205.5 статьи. Еще продолжается обыск в магазине, где работает Амет Сулейманов. Получается, что сегодня обыски идут у родственников активистов и самих активистов: Амет и Айдер Сулеймановы – родные братья, один из которых уже задержан. Также задержаны два родных брата: Осман Сейтумеров и Сейтумер Сейтумеров, а обыск у Шукри Сейтумерова и его отца только что завершился, его не задержали", – рассказала правозащитница.

По словам Зудиевой, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы "Крымская солидарность" – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

"Самого Сейдамета не было дома, сейчас арестован его отец Энвер Мустафаев. Что касается следственных мероприятий у журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, он был вынужден покинуть полуостров из-за репрессий. Во время обыска в доме присутствовала только его пожилая мать", – добавила Зудиева.