Зеленский об обострении на Донбассе: Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил во время представления министра обороны Андрея Тарана, передает Цензор.НЕТ.

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"Я не советую противнику думать, что наше желание мира, ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. Украинские воины уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - заявил президент.

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Напомним, вчера вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ВСУ один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вчерашних вражеских обстрелов наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму.